EMA_STD_VA - Indikator für den MetaTrader 5

Adaptive Exponentially Smoothed Moving Average basierend auf dem StdDev Indikator.

Dieser Indikator ist ähnlich wie EMA_ATR_VA, basiert aber auf StdDev, statt auf dem ATR Indikator.

EMA_STD_VA

Eingabeparameter:
  • STDPeriod - Periode des StdDev Indikators;
  • EMAPeriods - Period des EMA Indikators;
  • Sensitivity - Sensitivität (von -100 bis 100);
  • Price - Angewendeter Preis;

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/908

