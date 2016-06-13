Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
EMA_STD_VA - Indikator für den MetaTrader 5
Adaptive Exponentially Smoothed Moving Average basierend auf dem StdDev Indikator.
Dieser Indikator ist ähnlich wie EMA_ATR_VA, basiert aber auf StdDev, statt auf dem ATR Indikator.
Eingabeparameter:
- STDPeriod - Periode des StdDev Indikators;
- EMAPeriods - Period des EMA Indikators;
- Sensitivity - Sensitivität (von -100 bis 100);
- Price - Angewendeter Preis;
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/908
EMA_RSI_VA
Exponential Moving Average - RSI Volatility angepasst von Jose Silva.EMA_BB_VA
Exponential Moving Average - Bollinger Bands ® Volatilität angepasst von Jose Silva.
Triangle Hedge
Öffnet eine virtuelle Hedgeposition in MetaTrader 5.Chart_Period_Changer
Ein einfaches Skript zum Umschalten zwischen den Basis-Timeframes. Es erlaubt die Periode eines Charts mit Hilfe von Hotkeys umzustellen.