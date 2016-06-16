無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
他の人にそれを評価してもらいます
EMA_STD_VA - MetaTrader 5のためのインディケータ
StdDev指標に基づいた指数関数的に平滑化された移動平均。
この指標はEMA_ATR_VAに似ていますがATR指標ではなくStdDev指標に基づいています。
入力パラメータは下記の通りです。
- STDPeriod - StdDev指標の期間
- EMAPeriods - EMA指標の期間
- Sensitivity - -100~100%の感度
- Price - 適応価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/908
EMA_RSI_VA
Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたRSIボラティリティ。EMA_BB_VA
Exponential Moving Average - Jose Silva によって調整されたボリンジャーバンド®ボラティリティ。
トライアングルヘッジ
MetaTrader 5内で仮想ヘッジポジションを開きます。Chart_Period_Changer
基本的な時間枠を切り替えるための簡単なスクリプト。ホットキーを使用してチャートの期間を変更することができます。