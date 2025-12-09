Kod TabanıBölümler
cebe
Örnekleyici - MetaTrader 5 için gösterge

Gösterge (i_Sampler.mq5) ideal girdileri hesaplar, sinir ağı eğitimi için tasarlanmıştır.

Göstergenin iki tamponu vardır:

  • tampon 0 (resimdeki yeşil çizgi) analog sinyal, -1, +1 aralığına normalize edilmiş, ilerideki çubuklar için fiyatın pozitif ve negatif sapmasının oranı olarak hesaplanır;
  • tampon 1 (resimdeki iki renkli histogram) ayrık sinyal, sadece üç değer alabilir -1(sat), 0(bekle), +1(al).

Ayrık sinyal iki yöntemle hesaplanabilir:

  • 1. yöntemle, analog sinyal eşiği aştığında sinyal görünür, parametre porog;
  • 2. yöntemle sinyal, sl ve tp parametreleri tarafından belirlenen koşulları karşılıyorsa görünür.

gösterge bu şekilde görünür

Gösterge okumalarını kontrol etmek için bir test uzmanı (e_CheckSampler.mq5) yapılır.

Uzman Danışman, gösterge tarafından oluşturulan dosyadan veri alır.

Bir Uzman Danışman ideal olarak bu şekilde ticaret yapmalıdır.

test

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/903

