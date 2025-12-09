Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Örnekleyici - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 12
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gösterge (i_Sampler.mq5) ideal girdileri hesaplar, sinir ağı eğitimi için tasarlanmıştır.
Göstergenin iki tamponu vardır:
- tampon 0 (resimdeki yeşil çizgi) analog sinyal, -1, +1 aralığına normalize edilmiş, ilerideki çubuklar için fiyatın pozitif ve negatif sapmasının oranı olarak hesaplanır;
- tampon 1 (resimdeki iki renkli histogram) ayrık sinyal, sadece üç değer alabilir -1(sat), 0(bekle), +1(al).
Ayrık sinyal iki yöntemle hesaplanabilir:
- 1. yöntemle, analog sinyal eşiği aştığında sinyal görünür, parametre porog;
- 2. yöntemle sinyal, sl ve tp parametreleri tarafından belirlenen koşulları karşılıyorsa görünür.
Gösterge okumalarını kontrol etmek için bir test uzmanı (e_CheckSampler.mq5) yapılır.
Uzman Danışman, gösterge tarafından oluşturulan dosyadan veri alır.
Bir Uzman Danışman ideal olarak bu şekilde ticaret yapmalıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/903
Pearson korelasyon göstergesi.IncGUI_ColorInput
Renk girişi için bir grafik kontrolü.
Bir hızlı ATR, bir orta ATR ve bir yavaş ATR olmak üzere 3 ATR'ye dayalı bir volatilite filtresiDepozito başına riskten lot büyüklüğünü hesaplama fonksiyonu
Fonksiyon, açık bir pozisyonun lot büyüklüğünü hesaplar. Bir anlaşmanın açılış fiyatı, zararı durdurma seviyesinin fiyatı ve depozitonun yüzdesi cinsinden anlaşma başına risk parametre olarak aktarılır