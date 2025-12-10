Kod TabanıBölümler
EMA_ATR_VA - MetaTrader 5 için gösterge

ATR gösterge değerine bağlı olarak yumuşatma periyodu ile Üstel Hareketli Ortalama (Jose Silva tarafından ayarlanan ATR Volatilitesi).

Formüllerin yazarı Jose Silva'dır.

EMA_ATR_VA göstergesi

Parametreler:
  • ATRPeriod - ATR dönemi;
  • EMAPeriods - EMA dönemi;
  • Duyarlılık - -100 ila %100 arasında duyarlılık;
  • Fiyat - Fiyat.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/905

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

Standart sapmanın değerine bağlı olarak uyarlanabilir üstel ortalama.

sSortTest sSortTest

Farklı dizi sıralama yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması.

MathTicker - matematiksel modda tik oluşturucu MathTicker - matematiksel modda tik oluşturucu

Gerçek tik modunda tikleri kaydeder ve her tikte stratejinizi çağırarak matematik modunda okur.

SAR ADX Signal SAR ADX Signal

Mobil bildirimli SAR ADX Sinyali, MT4 sürümünden yeniden yazılmıştır (kaynak artık bulunamadı). Bu yeniden boyanabilir bir göstergedir, lütfen kullanırken dikkatli olun.