EMA_ATR_VA - MetaTrader 5 için gösterge
- 6
Bu kode dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
ATR gösterge değerine bağlı olarak yumuşatma periyodu ile Üstel Hareketli Ortalama (Jose Silva tarafından ayarlanan ATR Volatilitesi).
Formüllerin yazarı Jose Silva'dır.
Parametreler:
- ATRPeriod - ATR dönemi;
- EMAPeriods - EMA dönemi;
- Duyarlılık - -100 ila %100 arasında duyarlılık;
- Fiyat - Fiyat.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/905
