CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Size Highs And Lows - индикатор для MetaTrader 5

Anatoli Kazharski | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5885
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Когда волатильность того или иного инструмента падает за некий определённый уровень, то долго-, средне-, и даже краткосрочные стратегии могут перестать работать и будут приносить убыток.

Это зависит от того, насколько долго продлится этот "штиль". Для таких периодов можно попробовать построить скальперские стратегии отслеживая внутричасовую волатильность. Нужны какие-то инструменты, которые смогли бы помочь найти некоторые закономерности.

Индикатор Size Highs And Lows показывает размер максимумов и минимумов. Также индикатор показывает максимальные значения максимумов и минимумов за указанный период, которые рассчитываются также, как в индикаторе Price Channel.

Рис.1. Индикатор Size Highs And Lows

Рис. 1. Индикатор Size Highs And Lows

  • Гистограммы выше нуля показывают размер максимумов. Желтые столбики обозначают бычьи свечи, а коричневые столбики - медвежьи свечи;
  • Гистограммы ниже нуля показывают размер минимумов. Светло-зеленые столбики обозначают медвежьи свечи, а темно-зелёные столбики - бычьи свечи.

Более наглядная картина получается при совместном использовании этого индикатора вместе с индикатором Break_Lag_ATR:

Рис.2. Совместное использование индикаторов Size Highs And Lows и Break Lag ATR

Рис. 2. Совместное использование индикаторов Size Highs And Lows и Break Lag ATR

На рисунке выше видно, что повышенная волатильность сохраняется ещё некоторое время после того, как был пробой волатильности. Именно в такие моменты можно попробовать использовать робота-скальпера. Осталось только найти самое главное - закономерности. :)


Входные параметры:

В индикаторе только два параметра, которые указывают, за какой период показывать максимальное и минимальное значение максимумов/минимумов по отдельности:

Параметр
Значение
Period Max High
30
Period Max Low
30

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

Графический элемент управления для ввода цвета.

IncColors IncColors

Класс с набором функций для работы с цветом. Функции преобразования цветовых координат и прочие функции.

DCC DCC

Индикатор отображает график заданного символа в отдельном окне.

MultiSignals_PCH MultiSignals_PCH

Расширенная версия индикатора Price Channel, используется 5 уровней. Индикатор показывает сигналы на открытие/закрытие позиции и уровни Stop Loss/Take Profit.