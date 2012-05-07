Ставь лайки и следи за новостями
Size Highs And Lows - индикатор для MetaTrader 5
Когда волатильность того или иного инструмента падает за некий определённый уровень, то долго-, средне-, и даже краткосрочные стратегии могут перестать работать и будут приносить убыток.
Это зависит от того, насколько долго продлится этот "штиль". Для таких периодов можно попробовать построить скальперские стратегии отслеживая внутричасовую волатильность. Нужны какие-то инструменты, которые смогли бы помочь найти некоторые закономерности.
Индикатор Size Highs And Lows показывает размер максимумов и минимумов. Также индикатор показывает максимальные значения максимумов и минимумов за указанный период, которые рассчитываются также, как в индикаторе Price Channel.
Рис. 1. Индикатор Size Highs And Lows
- Гистограммы выше нуля показывают размер максимумов. Желтые столбики обозначают бычьи свечи, а коричневые столбики - медвежьи свечи;
- Гистограммы ниже нуля показывают размер минимумов. Светло-зеленые столбики обозначают медвежьи свечи, а темно-зелёные столбики - бычьи свечи.
Более наглядная картина получается при совместном использовании этого индикатора вместе с индикатором Break_Lag_ATR:
Рис. 2. Совместное использование индикаторов Size Highs And Lows и Break Lag ATR
На рисунке выше видно, что повышенная волатильность сохраняется ещё некоторое время после того, как был пробой волатильности. Именно в такие моменты можно попробовать использовать робота-скальпера. Осталось только найти самое главное - закономерности. :)
Входные параметры:
В индикаторе только два параметра, которые указывают, за какой период показывать максимальное и минимальное значение максимумов/минимумов по отдельности:
|Параметр
|Значение
|Period Max High
|30
|Period Max Low
|30
