Quando a volatilidade do instrumento financeiro torna-se menor do que um certo nível, as estratégias de longo prazo, médio e curto prazo podem perder lucro e tornarem-se inúteis.

Depende de quanto tempo isso vai "acalmar" - durante estes períodos você pode usar estratégias scalper baseadas na volatilidade de hora em hora. Para encontrar este padrões de comportamento do mercado você precisa de ferramentas.



O indicador Tamanhos das Máximas e Mínimas como o próprio nome diz, mostra o tamanho das máximas e mínimas com seus valores durante o período determinado (os valores são calculados da mesma forma que indicador Canal de Preço).

Fig. 1. Indicador Tamanhos das Máximas e Mínimas



Os valores>0 no histograma mostram o tamanho das Máximas. As barras de alta são plotados com a cor amarela, as barras de baixa são plotados com a cor marrom.

Os valores<0 no histograma mostram o tamanho das Mínimas. Barras de baixa são mostradas com um verde light, barras de alta são mostrados com a cor verde mais escura.

A idéia fica mais clara se você olhar juntamente com o indicador Break_Lag_ATR:

Fig. 2. Indicadores Tamanhos das Máximas e Mínimas + Break Lag ATR



Pode-se ver na figura acima que o aumento da volatilidade persiste algum tempo depois da ruptura da volatilidade. Esse é o tempo para o uso do robô de escalpelamento. A única coisa é encontrar os padrões :)

Os parâmetros de entrada:

O indicador tem apenas 2 parâmetros de entrada (períodos):