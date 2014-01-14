Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Tamanhos das Máximas e Mínimas - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5088
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Quando a volatilidade do instrumento financeiro torna-se menor do que um certo nível, as estratégias de longo prazo, médio e curto prazo podem perder lucro e tornarem-se inúteis.
Depende de quanto tempo isso vai "acalmar" - durante estes períodos você pode usar estratégias scalper baseadas na volatilidade de hora em hora. Para encontrar este padrões de comportamento do mercado você precisa de ferramentas.
O indicador Tamanhos das Máximas e Mínimas como o próprio nome diz, mostra o tamanho das máximas e mínimas com seus valores durante o período determinado (os valores são calculados da mesma forma que indicador Canal de Preço).
Fig. 1. Indicador Tamanhos das Máximas e Mínimas
- Os valores>0 no histograma mostram o tamanho das Máximas. As barras de alta são plotados com a cor amarela, as barras de baixa são plotados com a cor marrom.
- Os valores<0 no histograma mostram o tamanho das Mínimas. Barras de baixa são mostradas com um verde light, barras de alta são mostrados com a cor verde mais escura.
A idéia fica mais clara se você olhar juntamente com o indicador Break_Lag_ATR:
Fig. 2. Indicadores Tamanhos das Máximas e Mínimas + Break Lag ATR
Pode-se ver na figura acima que o aumento da volatilidade persiste algum tempo depois da ruptura da volatilidade. Esse é o tempo para o uso do robô de escalpelamento. A única coisa é encontrar os padrões :)
Os parâmetros de entrada:
O indicador tem apenas 2 parâmetros de entrada (períodos):
|Parâmetro
|Valor
|Período Max High
|30
|Período Max Low
|30
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/892
O indicador mostra os níveis de DiNapoli no gráfico atual usando alertas.Indicador de correlação de Pearson
Indicador de correlação de Pearson mostra a correlação entre os ativos.
O indicador desenha linhas de tendência de suporte e de resistência.IncGUI_ColorInput
Controle gráfico para seleção de cores.