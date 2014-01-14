Cuando la volatilidad del instrumento financiero cae por debajo de un cierto nivel, las estrategias a corto, medio, y largo plazo pueden dejar de funcionar y convertirse en no rentables.

Dependiendo del tiempo que dure esta "calma", durante estos períodos es posible utilizar estrategias de scalper basadas en la volatilidad horaria. Para descubrir los patrones de comportamiento del mercado usted necesita algunas herramientas.



El indicador Tamaño de Máximos y Mínimos muestra el tamaño de Máximos y Mínimos y sus valores durante el período especificado (los valores se calculan de la misma manera que en el indicador Price Channel (Canal de Precio)).





Fig. 1. Indicador Tamaño de Máximos y Mínimos



Los valores>0 en el histograma muestran el tamaño de los Máximos. Las barras alcistas se dibujan de color amarillo, las barras bajistas se dibujan de color marrón.

Los valores<0 en el histograma muestran el tamaño de los Mínimos. Las barras bajistas se dibujan de color verde claro, las barras alcistas se dibujan de color verde.

La idea queda clara si lo observamos conjuntamente con el indicador Break_Lag_ATR:

Fig. 2. Tamaño de Máximos y Mínimos + indicador Break Lag ATR



En la figura anterior se puede observar que el aumento de la volatilidad persiste algún tiempo después de su caída. En esos momentos puede utilizarse el robot de scalper. Lo único que falta es encontrar la estrategia :)



Parámetros de entrada:

El indicador sólo tiene 2 parámetros de entrada (períodos):