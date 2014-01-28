请观看如何免费下载自动交易
当金融资产的波动低于某个级别, 则长线, 中线和短线策略也许会亏损并且变得无法盈利。
这要看这种"淡定"会维持多久 - 在这些期间内您可以根据每小时的波动使用剥头皮策略。要查找的市场行为范式, 您需要一个工具。
该 最高价和最低价大小 指标显示最高价和最低价的大小, 以及整个指定周期内它们的值 (值的计算与 价格通道 指标的方法相同)。
图例. 1. 最高价和最低价大小指标
- 若直方图值>0 显示最高价的值。阳线以黄色绘制, 阴线以棕色绘制。
- 若直方图值<0 显示最低价的值。阴线以淡绿色绘制, 阳线以绿色绘制。
如果您看到这款 Break_Lag_ATR 指标, 您的思路将会更清晰:
图例. 2. 最高价和最低价大小 + Break Lag ATR 指标
在上图中看到, 增加的波动性持续一段时间后被突破。此时就是利用剥头皮机器人的时间。唯一要找的就是范式 :)
输入参数:
该指标仅有 2 个输入参数 (周期):
|参数
|值
|最高价周期
|30
|最低价周期
|30
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/892
