Size Highs And Lows - MetaTrader 5のためのインディケータ
金融商品のボラティリティが一定のレベルを下回ると、長中短期的な戦略が利益を失い、不採算となることがあります。
それはこの「静けさ」がどのくらい続くかによります。その間は毎時のボラティリティに基づいて、ダフ屋戦略を使用することができます。市場行動のパターンを発見するには、ツールが必要です。
Size Highs And Lows指標は指定した期間の高値と安値とその値の大きさを示します（値はPrice Channel指標と同様に算出されます）。
図1。Size Highs And Lows 指標
- ヒストグラムの正の値は高値のサイズを示します。強気のバーは黄色、弱気のバーは茶色でプロットされています。
- ヒストグラムの負の値は安値のサイズを示します。弱気なバーは薄緑色、強気のバーは緑色で表示されます。
その概念はBreak_Lag_ATR指標とともに見ると明確になります。
図2。Size Highs And Lows + Break Lag ATR 指標
上の図で見ることができるように、ボラティリティは崩壊後しばらく増加します。それはダフ屋ロボットの使い時です。見つけるための唯一のものはパターンです。
入力パラメータは下記の通りです。
指標には、次の2つの入力パラメータがあります（期間）
|パラメータ
|値
|Period Max High
|30
|Period Max Low
|30
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/892
