Größe der Highs Und Lows - Indikator für den MetaTrader 5
Wenn die Volatilität des Finanzinstruments unter einen gewissen Level fällt, können die lang-, mittel und kurzfristigen Strategien Profit verlieren und unprofitabel werden.
Es hängt davon ab, wie lange diese "Ruhe" vorliegt - während dieser Zeiträume könnten Sie Scalping-Strategien, basierend auf stündlicher Volatilität verwenden. Um die Muster des Marktverhaltens zu finden, brauchen Sie ein Tool.
Der Größe der Highs und Lows Indikator zeigt die Größe der Highs und Lows und deren Werte übere einen spezifizierten Zeitraum (die Werte werden gleich wie der Preiskanal Indikator berechnet).
Abb. 1. Größe der Highs und Lows Indikator
- Werte >0 im Histogramm zeigen die Größe der Highs. Bullishe Balken werden in gelber Farbe dargestellt, Bearishe Balken werden mit brauner Farbe gezeichnet.
- Werte <0 im Histogramm zeigen die Größe der Lows. Bearish Balken werden in hellgrün dargestellt, bullishe Balken in grüner Farbe.
Die Idee wird klar, wenn Sie sich das mit dem Break_Lag_ATR Indikator anschauen:
Abb. 2. Größe der Highs und Lows + Break Lag ATR Indikatoren
Man kann aus obiger Abbildung ersehen, dass die vergrößerte Volatilität einige Zeit nach dem Rückgang der Volatilität weiter bestand. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Verwendung eines Scalping-Roboters angezeigt ist. Die einzige Aufgabe ist es die Muster zu finden :)
Eingabeparameter:
Der Indikator nat nur 2 Eingabeparameter (Perioden):
|Parameter
|Wert
|Periode Max High
|30
|Periode Max Low
|30
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/892
