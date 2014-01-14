Participe de nossa página de fãs
Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range - indicador para MetaTrader 5
- 6098
Esta é a versão modificada do indicador Posição em canal.
O indicador calcula os valores similar ao "Williams Percent Range" para 5 períodos diferentes. Os valores são representados como um histograma. O histograma forma padrões diferentes em diferentes estágios da tendência.
Os parâmetros de entrada:
- TMode – modo: 0 - rápido, 1 - normal, 2 - lento;
- InpXCoord - o deslocamento horizontal em relação ao canto inferior esquerdo;
- InpXCoord - o deslocamento vertical em relação ao canto inferior esquerdo;
Três conjuntos de períodos são utilizados:
- Rápido – 30, 15, 10, 8, 6;
- Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
- Lento – 120, 60, 40, 30, 24.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/890
