Esta é a versão modificada do indicador Posição em canal.

O indicador calcula os valores similar ao "Williams Percent Range" para 5 períodos diferentes. Os valores são representados como um histograma. O histograma forma padrões diferentes em diferentes estágios da tendência.



Os parâmetros de entrada:

TMode – modo: 0 - rápido, 1 - normal, 2 - lento;

InpXCoord - o deslocamento horizontal em relação ao canto inferior esquerdo;

InpXCoord - o deslocamento vertical em relação ao canto inferior esquerdo;

Três conjuntos de períodos são utilizados: