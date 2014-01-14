CodeBaseSeções
Indicador de tendência Multi-Williams Percent Range - indicador para MetaTrader 5

Victor
Visualizações:
6098
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Esta é a versão modificada do indicador Posição em canal.

O indicador calcula os valores similar ao "Williams Percent Range" para 5 períodos diferentes. Os valores são representados como um histograma. O histograma forma padrões diferentes em diferentes estágios da tendência.

Os parâmetros de entrada:

  • TMode – modo: 0 - rápido, 1 - normal, 2 - lento;
  • InpXCoord - o deslocamento horizontal em relação ao canto inferior esquerdo;
  • InpXCoord - o deslocamento vertical em relação ao canto inferior esquerdo;

Três conjuntos de períodos são utilizados:

  • Rápido – 30, 15, 10, 8, 6;
  • Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
  • Lento – 120, 60, 40, 30, 24.

VDirection

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/890

