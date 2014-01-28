代码库部分
多-Williams 百分比范围趋势指标 - MetaTrader 5脚本

这是修改版的 通道位置 指标。

该指标计算值, 类似 5 条不同周期的 "Williams 百分比范围"。其值绘制为直方图。直方图在趋势的不同阶段形成不同范式。

输入参数:

  • TMode – 模式: 0 - 快速, 1 - 正常, 2 - 慢速;
  • InpXCoord - 相对于左下角的水平位移;
  • InpYCoord - 相对于左下角垂直位移。

使用3 个周期集合:

  • 快速 – 30, 15, 10, 8, 6;
  • 正常 – 60, 30, 20, 15, 12;
  • 慢速 – 120, 60, 40, 30, 24.

VDirection

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/890

