这是修改版的 通道位置 指标。

该指标计算值, 类似 5 条不同周期的 "Williams 百分比范围"。其值绘制为直方图。直方图在趋势的不同阶段形成不同范式。



输入参数:



TMode – 模式: 0 - 快速, 1 - 正常, 2 - 慢速;

InpXCoord - 相对于左下角的水平位移;

InpYCoord - 相对于左下角垂直位移。

使用3 个周期集合: