这是修改版的 通道位置 指标。
该指标计算值, 类似 5 条不同周期的 "Williams 百分比范围"。其值绘制为直方图。直方图在趋势的不同阶段形成不同范式。
输入参数:
- TMode – 模式: 0 - 快速, 1 - 正常, 2 - 慢速;
- InpXCoord - 相对于左下角的水平位移;
- InpYCoord - 相对于左下角垂直位移。
使用3 个周期集合:
- 快速 – 30, 15, 10, 8, 6;
- 正常 – 60, 30, 20, 15, 12;
- 慢速 – 120, 60, 40, 30, 24.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/890
IncGUI_ColorInput
颜色选择的图形控件。IncColors
该类包含与颜色工作的函数。它具有色彩转换等实用函数。