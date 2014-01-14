Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Multi-Williams Percent Range trend indicator - indicador para MetaTrader 5
- 2688
Esta es la versión modificada del indicador Posición en el canal.
El indicador calcula los valores, para 5 períodos diferentes, de manera similar al "Rango Porcentual de Williams". Los valores se trazan en un histograma. El histograma toma formas diferentes según la etapa de la tendencia.
Parámetros de entrada:
- TMode – modo: 0 - rápido, 1 - normal, 2 - lento;
- InpXCoord - desplazamiento horizontal respecto a la esquina inferior izquierda;
- InpYCoord - desplazamiento vertical respecto a la esquina inferior izquierda.
Se utilizan tres conjuntos de períodos:
- Rápido – 30, 15, 10, 8, 6;
- Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
- Lento – 120, 60, 40, 30, 24.
