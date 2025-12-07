Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

MA mass cloud - MetaTrader 5 için gösterge

klbeei | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
19
Derecelendirme:
(27)
Yayınlandı:
mamc.mq5 (13.98 KB) görüntüle
Farklı dönemlerdeki Hareketli Ortalamaların kütlelerinin oluşturduğu bulutlar.

MA kütle bulutu

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/793

