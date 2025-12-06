Komut dosyası, haber bülteni noktalarında grafik üzerinde dikey çizgiler görüntüler.



Komut dosyası takvim olaylarının yerini almaz, yalnızca onları dikey çizgilerle işaretleyerek tamamlar.

İmleci kod tarafından oluşturulan çizginin üzerine getirdiğinizde, haberin adını ve yayınlanma zamanını içeren bir araç ipucu görünür. Komut dosyasının düzgün çalışması için öncelikle grafiğe haber olayları eklemeniz gerekir (Takvim sekmesinden). Komut dosyasını başlatmadan önce, çizgilerin rengini ve çizim stillerini değiştirebileceğiniz ayarlar penceresi görünür.

