Indikatoren

Multi-Williams Percent Range Trend Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

1791
(39)
vdirection.mq5 (11.33 KB) ansehen
Dies ist die modifzierte Version des Position im Kanal Indikators.

Der Indikator berechnet die Werte ähnlich wie "Williams Percent Range" für 5 verschiedene Perioden. Die Werte werden als Histogramm gezeichnet. Das Histogramm bildet verschiedene Muster in verschiedenen Phasen des Trends.

Eingabeparameter:

  • TMode – mode: 0 - schnell, 1 - normal, 2 - langsam;
  • InpXCoord - die horizontale Verschiebung relativ zur unteren linken Ecke;
  • InpYCoord - die Vertikale Verschiebung relativ zur linken unteren Ecke.

Drei Sets von Perioden werden verwendet:

  • Schnell – 30, 15, 10, 8, 6;
  • Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
  • Langsam – 120, 60, 40, 30, 24.

VDirection


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/890

