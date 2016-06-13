Dies ist die modifzierte Version des Position im Kanal Indikators.

Der Indikator berechnet die Werte ähnlich wie "Williams Percent Range" für 5 verschiedene Perioden. Die Werte werden als Histogramm gezeichnet. Das Histogramm bildet verschiedene Muster in verschiedenen Phasen des Trends.



Eingabeparameter:



TMode – mode: 0 - schnell, 1 - normal, 2 - langsam;

InpXCoord - die horizontale Verschiebung relativ zur unteren linken Ecke;

InpYCoord - die Vertikale Verschiebung relativ zur linken unteren Ecke.

Drei Sets von Perioden werden verwendet: