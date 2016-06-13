und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Multi-Williams Percent Range Trend Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1791
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist die modifzierte Version des Position im Kanal Indikators.
Der Indikator berechnet die Werte ähnlich wie "Williams Percent Range" für 5 verschiedene Perioden. Die Werte werden als Histogramm gezeichnet. Das Histogramm bildet verschiedene Muster in verschiedenen Phasen des Trends.
Eingabeparameter:
- TMode – mode: 0 - schnell, 1 - normal, 2 - langsam;
- InpXCoord - die horizontale Verschiebung relativ zur unteren linken Ecke;
- InpYCoord - die Vertikale Verschiebung relativ zur linken unteren Ecke.
Drei Sets von Perioden werden verwendet:
- Schnell – 30, 15, 10, 8, 6;
- Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
- Langsam – 120, 60, 40, 30, 24.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/890
Graphik-Control für Farbauswahl.IncColors
Diese Klasse enthält Funktionen für die Arbeit mit Farben. Sie enthält Farbkonvertierungen und andere praktische Funktionen.
Der Indikator zeigt die Größe der Highs und Lows und ihre Werte über einen spezifizierten Zeitraum.DCC
Der Indikator zeichnet den Chart eines bestimmten Symbols in einem getrenten Fenster.