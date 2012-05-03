CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор направления Multi-Williams Percent Range - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Является модификацией ранее опубликованного индикатора Position in channel.

Для пяти различных значений периода вычисляются величины - аналоги "Williams Percent Range". Найденные величины отображаются в виде столбиковых диаграмм. Диаграмма с самым большим периодом расположена слева. При затяжном тренде, затухании тренда или его зарождении, комбинация столбиковых диаграмм образует некие фигуры.

Параметры:

  • TMode – режим: 0 - быстрый, 1 - нормальный, 2 - медленный;
  • InpXCoord - смещение индикатора по шкале-X;
  • InpYCoord - смещение индикатора по шкале-Y.

Используются три набора периодов:

  • Fast – 30, 15, 10, 8, 6;
  • Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
  • Slow – 120, 60, 40, 30, 24.

VDirection


