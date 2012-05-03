Является модификацией ранее опубликованного индикатора Position in channel.

Для пяти различных значений периода вычисляются величины - аналоги "Williams Percent Range". Найденные величины отображаются в виде столбиковых диаграмм. Диаграмма с самым большим периодом расположена слева. При затяжном тренде, затухании тренда или его зарождении, комбинация столбиковых диаграмм образует некие фигуры.

Параметры:



TMode – режим: 0 - быстрый, 1 - нормальный, 2 - медленный;

InpXCoord - смещение индикатора по шкале-X;

InpYCoord - смещение индикатора по шкале-Y.

Используются три набора периодов: