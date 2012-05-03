Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор направления Multi-Williams Percent Range - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 9880
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Является модификацией ранее опубликованного индикатора Position in channel.
Для пяти различных значений периода вычисляются величины - аналоги "Williams Percent Range". Найденные величины отображаются в виде столбиковых диаграмм. Диаграмма с самым большим периодом расположена слева. При затяжном тренде, затухании тренда или его зарождении, комбинация столбиковых диаграмм образует некие фигуры.
Параметры:
- TMode – режим: 0 - быстрый, 1 - нормальный, 2 - медленный;
- InpXCoord - смещение индикатора по шкале-X;
- InpYCoord - смещение индикатора по шкале-Y.
Используются три набора периодов:
- Fast – 30, 15, 10, 8, 6;
- Normal – 60, 30, 20, 15, 12;
- Slow – 120, 60, 40, 30, 24.
Индикатор рисует облака, сформированные множеством скользящих средних с различными периодами.News VLine
Скрипт выводит на график вертикальные линии в точках выхода новостей.
Класс с набором функций для работы с цветом. Функции преобразования цветовых координат и прочие функции.IncGUI_ColorInput
Графический элемент управления для ввода цвета.