これはPosition in channel指標の修正版です。

この指標は5つの異なる期間で「ウィリアムズパーセントレンジ」に似た値を算出します。値はヒストグラムとしてプロットされます。ヒストグラムは、トレンドの異なる段階で異なるパターンを形成します。



入力パラメータは下記の通りです。



TMode – モード：0 - 高速、1 - 普通、2 - 低速

InpXCoord - 左下に相対したした横シフト

InpYCoord - 左下に相対したした縦シフト

期間の3セットが使用されます。