マルチウィリアムズパーセントレンジトレンド指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
これはPosition in channel指標の修正版です。
この指標は5つの異なる期間で「ウィリアムズパーセントレンジ」に似た値を算出します。値はヒストグラムとしてプロットされます。ヒストグラムは、トレンドの異なる段階で異なるパターンを形成します。
入力パラメータは下記の通りです。
- TMode – モード：0 - 高速、1 - 普通、2 - 低速
- InpXCoord - 左下に相対したした横シフト
- InpYCoord - 左下に相対したした縦シフト
期間の3セットが使用されます。
- 高速 – 30, 15、10、8、6
- 普通 – 60、30、20、15、12
- 低速 – 120、60、40、30、24
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/890
