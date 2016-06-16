コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

マルチウィリアムズパーセントレンジトレンド指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

これはPosition in channel指標の修正版です。

この指標は5つの異なる期間で「ウィリアムズパーセントレンジ」に似た値を算出します。値はヒストグラムとしてプロットされます。ヒストグラムは、トレンドの異なる段階で異なるパターンを形成します。

入力パラメータは下記の通りです。

  • TMode – モード：0 - 高速、1 - 普通、2 - 低速
  • InpXCoord - 左下に相対したした横シフト
  • InpYCoord - 左下に相対したした縦シフト

期間の3セットが使用されます。

  • 高速 – 30, 15、10、8、6
  • 普通 – 60、30、20、15、12
  • 低速 – 120、60、40、30、24

VDirection


元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/890

