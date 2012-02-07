С 581 билда была добавлена нативная поддержка интерфейса OpenCL для использования мощностей GPU.

Вот небольшой рабочий пример расчета фрактала Мандельброта в OpenCL, который кардинально ускоряет расчеты по сравнению с софтверной реализацией примерно в 100 раз.

