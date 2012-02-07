Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OpenCL Test - скрипт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Renat Fatkhullin
- Просмотров:
- 5284
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
С 581 билда была добавлена нативная поддержка интерфейса OpenCL для использования мощностей GPU.
Вот небольшой рабочий пример расчета фрактала Мандельброта в OpenCL, который кардинально ускоряет расчеты по сравнению с софтверной реализацией примерно в 100 раз.
X2MA_BBx3_Cloud
Канал Боллинджера, выполненный в виде цветного фона.IncEnvelopesOnArray
Класс CEnvelopesOnArray предназначен для расчета значений индикатора Envelopes по индикаторному буферу.
Модуль торговых сигналов, выполненный на основе индикатора Stalin
Модуль торговых сигналов для Мастера MQL5. Сигналом для открытия позиций служит появление цветной стрелки индикатора Stalin.Модуль торговых сигналов, выполненный на основе индикатора Sidus
Модуль торговых сигналов для Мастера MQL5. Сигналом для открытия позиций служит появление цветной стрелки индикатора Sidus.