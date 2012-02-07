CodeBaseРазделы
Скрипты

OpenCL Test - скрипт для MetaTrader 5

Опубликовал:
Renat Fatkhullin
Просмотров:
5284
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
С 581 билда была добавлена нативная поддержка интерфейса OpenCL для использования мощностей GPU.

Вот небольшой рабочий пример расчета фрактала Мандельброта в OpenCL, который кардинально ускоряет расчеты по сравнению с софтверной реализацией примерно в 100 раз.



