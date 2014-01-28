代码库部分
到包裹
脚本

OpenCL 测试 - MetaTrader 5脚本

发布者:
Renat Fatkhullin
显示:
2056
等级:
(40)
已发布:
编译版 581 开始, 已经加进利用 GPU 能力对 OpenCL 接口的原生支持。

这里是一个小例子, 利用 OpenCL 计算 Mandelbrot 分形。该 OpenCL 加速分形计算相比 CPU 计算大约高 100 倍。


MQL5 版本的 Mandelbrot 集合, 使用 OpenCL 生成


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/825

