喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
OpenCL 测试 - MetaTrader 5脚本
- Renat Fatkhullin
- 2056
-
自 编译版 581 开始, 已经加进利用 GPU 能力对 OpenCL 接口的原生支持。
这里是一个小例子, 利用 OpenCL 计算 Mandelbrot 分形。该 OpenCL 加速分形计算相比 CPU 计算大约高 100 倍。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/825
