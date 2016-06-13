Seit Build 581, wurde die Unterstützung des OpenCL Interface zur Nutzung der GPU Kapazität hinzugefügt.

Hier ist ein kleines Beispiel für die Berechnung eines Mandelbrot Fraktals in OpenCL. OpenCL beschleugnigt die Berechnung von Fraktalen ungefährt um das 100fache im Vergleich zu CPU-Berechnungen.

