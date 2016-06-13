CodeBaseKategorien
Skripte

OpenCL Test - Skript für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Renat Fatkhullin
Ansichten:
1052
Rating:
(40)
Veröffentlicht:
Seit Build 581, wurde die Unterstützung des OpenCL Interface zur Nutzung der GPU Kapazität hinzugefügt.

Hier ist ein kleines Beispiel für die Berechnung eines Mandelbrot Fraktals in OpenCL. OpenCL beschleugnigt die Berechnung von Fraktalen ungefährt um das 100fache im Vergleich zu CPU-Berechnungen.


Mandelbrot Menge in MQL5, generiert unter Verwendung von OpenCL


