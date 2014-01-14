Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
OpenCL Test - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Renat Fatkhullin
- Visualizações:
- 1698
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
A partir do build 581, foi adicionado o suporte nativo da interface do OpenCL para utilizar as capacidades de CPU.
Aqui está um pequeno exemplo de trabalho do cálculo fractal Mandelbrot em OpenCL. O OpenCL acelera os cálculos de fractal aproximadamente em até 100 vezes, em comparação com os cálculos da CPU.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/825
