Publicado por:
Renat Fatkhullin
Visualizações:
1698
Avaliação:
(40)
Publicado:
Atualizado:
A partir do build 581, foi adicionado o suporte nativo da interface do OpenCL para utilizar as capacidades de CPU.

Aqui está um pequeno exemplo de trabalho do cálculo fractal Mandelbrot em OpenCL. O OpenCL acelera os cálculos de fractal aproximadamente em até 100 vezes, em comparação com os cálculos da CPU.

Mandelbrot configurada no MQL5,imagem gerada usando OpenCL

