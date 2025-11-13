Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

KalmanFiltre - MetaTrader 5 için gösterge

iziogas | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
18
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
Gerçek yazar:

iziogas

Gösterge, trend çizgisini tahmin etmenizi sağlayan hızlı uyarlanabilir bir çizgi çıkarır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te çalıştırıldı ve 14.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlandı.

KalmanFilter göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/762

