Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
KalmanFiltre - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 18
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
iziogas
Gösterge, trend çizgisini tahmin etmenizi sağlayan hızlı uyarlanabilir bir çizgi çıkarır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te çalıştırıldı ve 14.09.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlandı.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/762
Momentum serisinden bir osilatör.Caculater Margin
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
Finansal piyasalara uygulandığında, bu yöntem tipik olarak "normal" seviyelerden aşırı fiyat sapması anlarını belirlemek için kullanılır.QuickTradeKeys123
QuickTradeKeys 123, MetaTrader 5 için kullanıcı dostu bir Uzman Danışmandır (EA) ve yatırımcıların klavyelerinde sadece '1' ve '2' rakamlarına basarak alım ve satım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. '3' tuşuna basıldığında tüm açık pozisyonlar kapatılır. Bu EA, fare kullanmadan manuel müdahalenin gerekli olduğu hızlı ticaret ve test amaçları için idealdir.