ビルド581から始まって、GPUの能力を使ったOpenCLインターフェースのネイティブサポートが追加されました。

これはOpenCLでマンデルブロフラクタル計算の小さな作業例です。OpenCLはCPU計算と比較してフラクタルの算出を最大約100倍速くします。

