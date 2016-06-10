無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
OpenCLテスト - MetaTrader 5のためのスクリプト
- 発行者:
- Renat Fatkhullin
- ビュー:
- 1167
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ビルド581から始まって、GPUの能力を使ったOpenCLインターフェースのネイティブサポートが追加されました。
これはOpenCLでマンデルブロフラクタル計算の小さな作業例です。OpenCLはCPU計算と比較してフラクタルの算出を最大約100倍速くします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/825
IncEnvelopesOnArray
CEnvelopesOnArrayクラスは指標バッファでのエンベロープの算出のために設計されています。ニュースVLine
このスクリプトは、ニュースイベントでチャートに垂直線を追加します。
3LineBreak指標に基づいた取引シグナルモジュール
MQL5 ウィザードで使用するための取引シグナルモジュール3LineBreakによって形成されたバーの色が変わる瞬間は市場参入のための瞬間を示しています。ASCtrendSignal指標に基づいた取引シグナルモジュール
MQL5 ウィザードで使用するための取引シグナルモジュールASCtrendSignal指標の色付きの点は市場参入シグナルとして使われます。