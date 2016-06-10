コードベースセクション
ビルド581から始まって、GPUの能力を使ったOpenCLインターフェースのネイティブサポートが追加されました。

これはOpenCLでマンデルブロフラクタル計算の小さな作業例です。OpenCLはCPU計算と比較してフラクタルの算出を最大約100倍速くします。


OpenCLのでマンデルブロフラクタル計算の小さな例。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/825

