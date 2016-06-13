und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Wirklicher Autor:
Rosh
Der doppelte geglättete Stochastic Indikator wurde von William Blau und Walter Bressert vorgeschlagen. Die Berechnung der DSS Werte ist ähnlich wie beim Stochastic Indikator, der Unterschied ist die Verwendung der doppelten exponentiellen Glättung.
Die Interpretation der DSS Werte ist gleich wie für den Stochastic - Werte über 80 zeigen einen Überkauftzustand des Marktes an, Werte unter 20 zeigen einen Überverkauftzustand an.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.08.2008.
Berechnung:
wobei:
- Ln - niedrigster Preis (n Balken);
- Hn - höchster Preis (n Balken);
- LXn - kleinster Wert von Xn (n Balken);
- HXn - höchster Wert von Xn (n Balken);
- EMA(r) - exponentiell geglätteter Gleitender Durchschnitt (r-Periode).
DSS Bressert Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/789
