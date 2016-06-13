CodeBaseKategorien
DSS Bressert - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1994
(26)
Wirklicher Autor:

Rosh

Der doppelte geglättete Stochastic Indikator wurde von William Blau und Walter Bressert vorgeschlagen. Die Berechnung der DSS Werte ist ähnlich wie beim Stochastic Indikator, der Unterschied ist die Verwendung der doppelten exponentiellen Glättung.

Die Interpretation der DSS Werte ist gleich wie für den Stochastic - Werte über 80 zeigen einen Überkauftzustand des Marktes an, Werte unter 20 zeigen einen Überverkauftzustand an.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 08.08.2008.

Berechnung:

DSS Bressert Formel

wobei:

DSS Bressert Indikator

DSS Bressert Indikator

UltraFatl UltraFatl

Dieser Indikator basiert auf dem Fatl Indikator und analysiert seine Signallinien.

Ultra Spearman Rank Correlation Ultra Spearman Rank Correlation

Dieser Tredndindikator basiert auf dem SpearmanRankCorrelation Indikator und der Analyse seiner Signallinien.

MPC MPC

Der MPC Indikator zeichnet einen einfachen Kanal unter Verwendung von Extrema einer spezifizierten Periode. Er kann für zusätzliche visuelle Kontrolle eines Handelssystems (Ausbruchsystem), basierend auf dem HighestLowestRange (HLR) Indikator verwendet werden.

HLR HLR

HighestLowestRange (HLR) stellt die relative Preisposition in einem Bereich von einigen X Balken zuvor fest. Wenn der Preis sich im unteren Bereich befindet (neues Tief), ist der Indikator gleich 0, wenn der Preis sich im oberen Bereich befindet (neues Hoch), ist der Indikator gleich 1 (oder 100%).