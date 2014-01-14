Autor real:

Rosh

Indicador Estocástico duplamente suavizado proposto por William Blau e Walter Bressert. O cálculo dos valores DSS são semelhantes ao do indicador Estocástico, a diferença está na utilização de uma suavização exponencial dupla.

A interpretação dos valores DSS são iguais ao do Estocástico - os valores acima de 80 indicam um estado de sobrecompra do mercado, os valores abaixo de 20 indicam um estado de sobrevenda do mercado.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.08.2008.

Cálculo:





onde:

Ln - preço mínimo (n barras);

Hn - preço máximo (n barras);

L Xn - valor mínimo de Xn (n barras);

- valor mínimo de Xn (n barras); H Xn - valor máximo de Xn (n barras);

- valor máximo de Xn (n barras); EMA(r) - média móvel exponencial (r-período).



Indicador DSS Bressert