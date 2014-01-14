Participe de nossa página de fãs
DSS Bressert - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2398
Autor real:
Rosh
Indicador Estocástico duplamente suavizado proposto por William Blau e Walter Bressert. O cálculo dos valores DSS são semelhantes ao do indicador Estocástico, a diferença está na utilização de uma suavização exponencial dupla.
A interpretação dos valores DSS são iguais ao do Estocástico - os valores acima de 80 indicam um estado de sobrecompra do mercado, os valores abaixo de 20 indicam um estado de sobrevenda do mercado.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.08.2008.
Cálculo:
onde:
- Ln - preço mínimo (n barras);
- Hn - preço máximo (n barras);
- LXn - valor mínimo de Xn (n barras);
- HXn - valor máximo de Xn (n barras);
- EMA(r) - média móvel exponencial (r-período).
Indicador DSS Bressert
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/789
