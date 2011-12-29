CodeBaseРазделы
DSS Bressert - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
7274
(26)
Реальный автор:

Rosh

Индикатор Double Smoothed Stochastics был предложен независимо Уильямом Блау (William Blau) и Уолтером Брезертом (Walter Bressert). Способ расчета индикатора DSS похож на расчет индикатора Stochastic, отличительной особенностью данного индикатора является использование двойного экспоненциального сглаживания для расчета значений.

Интерпретация значений индикатора DSS аналогична индикатору Stochastic - значения выше 80 свидетельствуют о перекупленности рынка, значения ниже 20 свидетельствуют о перепроданности рынка.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.08.2008.

Расчет:


где:

  • Ln - наименьшее значение цены за период n;
  • Hn - наибольшее значение цены за период n;
  • LXn - наименьшее значение Xn за период n;
  • HXn - наибольшее значение Xn за период n;
  • EMA(r) - операция экспоненциального сглаживания с периодом r.

Рис.1 Индикатор DSS Bressert

