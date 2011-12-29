Ставь лайки и следи за новостями
DSS Bressert - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 7274
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Rosh
Индикатор Double Smoothed Stochastics был предложен независимо Уильямом Блау (William Blau) и Уолтером Брезертом (Walter Bressert). Способ расчета индикатора DSS похож на расчет индикатора Stochastic, отличительной особенностью данного индикатора является использование двойного экспоненциального сглаживания для расчета значений.
Интерпретация значений индикатора DSS аналогична индикатору Stochastic - значения выше 80 свидетельствуют о перекупленности рынка, значения ниже 20 свидетельствуют о перепроданности рынка.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.08.2008.
Расчет:
где:
- Ln - наименьшее значение цены за период n;
- Hn - наибольшее значение цены за период n;
- LXn - наименьшее значение Xn за период n;
- HXn - наибольшее значение Xn за период n;
- EMA(r) - операция экспоненциального сглаживания с периодом r.
Рис.1 Индикатор DSS Bressert
