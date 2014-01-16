代码库部分
DSS Bressert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1934
(26)
实际作者:

Rosh

双重平滑随机指标由 William Blau 和 Walter Bressert 提出。计算 DSS 数值与 随机 指标类似, 不同之处在于使用双重指数平滑。

DSS 数值的解释与 随机 一样 - 数值大于 80 表示市场处于超买状态, 数值小于 20 表示市场处于超卖状态。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 08.08.2008。

计算:

DSS Bressert 公式

此处:

  • Ln - 最低价格 (n 柱线);
  • Hn - 最高价格 (n 柱线);
  • LXn - 最低的 Xn 值 (n 柱线);
  • HXn - 最高的 Xn 值 (n 柱线);
  • EMA(r) - 指数平滑均线 (r-周期).

DSS Bressert 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/789

StoDiv StoDiv

这是经典信号指标，基于随机振荡器和分形技术指标。

BuySell BuySell

本指标显示当前趋势的 "终极支撑 / 阻力" 级别。趋势改变显示为不同颜色的长方形, 趋势方向显示为不同的点。

MPC MPC

此 MPC 指标使用指定周期的极值绘制一条简单通道。它可用于附加交易系统的可视控制 (通道突破), 基于 HighestLowestRange (HLR) 指标。

HLR HLR

此 HighestLowestRange (HLR) 判断价格相对之前 X 条柱线范围的位置。如果价格位于范围底部 (新低), 本指标等于零, 如果价格位于范围顶部 (新高), 指标等于 1 (或 100%)。