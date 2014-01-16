请观看如何免费下载自动交易
DSS Bressert - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1934
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Rosh
双重平滑随机指标由 William Blau 和 Walter Bressert 提出。计算 DSS 数值与 随机 指标类似, 不同之处在于使用双重指数平滑。
DSS 数值的解释与 随机 一样 - 数值大于 80 表示市场处于超买状态, 数值小于 20 表示市场处于超卖状态。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 08.08.2008。
计算:
此处:
- Ln - 最低价格 (n 柱线);
- Hn - 最高价格 (n 柱线);
- LXn - 最低的 Xn 值 (n 柱线);
- HXn - 最高的 Xn 值 (n 柱线);
- EMA(r) - 指数平滑均线 (r-周期).
DSS Bressert 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/789