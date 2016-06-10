コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DSS Bressert - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1109
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Rosh

ダブル平滑化ストキャスティックス（Double Smoothed Stochastics）は、ウィリアムブラウとウォルターBressertによって提案されました。DSS値の算出はストキャスティックス と同様で、相違点は二重指数平滑法の使用です。

DSS値の解釈はストキャスティックスと同様です。80を超える値は市場の買われ過ぎ、20未満の値は市場の売られ過ぎの状態を示しています。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年8月8日に公開されました。

計算：

DSS Bressert 式

ここで

DSS Bressert 指標

DSS Bressert 指標

UltraFatl UltraFatl

この指標は、Fatl指標の値とそのシグナルラインの分析に基づいています。

ウルトラスピアマンの順位相関 ウルトラスピアマンの順位相関

このトレンド指標は、スピアマンの順位相関の指標値とそのシグナルの分析に基づいています。

MPC MPC

MPC指標は、指定された期間の極値を使用して簡単なチャネルをプロットします。これは、最高最低レンジ（HighestLowestRange、HLR）指標に基づいて取引システム（チャネルブレイクアウト）の追加的な視覚的制御のために使用することができます。

HLR HLR

HighestLowestRange (HLR) はXバー前の範囲内で相対価格の位置を決定します。この指標は、価格が範囲の下部(新しい底）にある場合は0に等しく、価格が範囲の上部（新しい天井）にある場合は1（または100％）に等しいです。