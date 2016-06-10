実際の著者：

Rosh

ダブル平滑化ストキャスティックス（Double Smoothed Stochastics）は、ウィリアムブラウとウォルターBressertによって提案されました。DSS値の算出はストキャスティックス と同様で、相違点は二重指数平滑法の使用です。

DSS値の解釈はストキャスティックスと同様です。80を超える値は市場の買われ過ぎ、20未満の値は市場の売られ過ぎの状態を示しています。

このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年8月8日に公開されました。

計算：





ここで

Ln - 最安値（nバー）

Hn - 最高値（nバー）

L Xn - Xn（nバー）の最安値

H Xn - Xn（nバー）の最高値

- Xn（nバー）の最高値 EMA(r) - 指数関数的に平滑化された移動平均線（r-期間）



DSS Bressert 指標