DSS Bressert - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 1109
実際の著者：
Rosh
ダブル平滑化ストキャスティックス（Double Smoothed Stochastics）は、ウィリアムブラウとウォルターBressertによって提案されました。DSS値の算出はストキャスティックス と同様で、相違点は二重指数平滑法の使用です。
DSS値の解釈はストキャスティックスと同様です。80を超える値は市場の買われ過ぎ、20未満の値は市場の売られ過ぎの状態を示しています。
このインディケータは元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年8月8日に公開されました。
計算：
ここで
- Ln - 最安値（nバー）
- Hn - 最高値（nバー）
- LXn - Xn（nバー）の最安値
- HXn - Xn（nバー）の最高値
- EMA(r) - 指数関数的に平滑化された移動平均線（r-期間）
DSS Bressert 指標
