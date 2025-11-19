Gerçek yazar:

Nick A. Zhilin

Dönem için fiyatların aşırı değerleri üzerine inşa edilmiş bir kanal. Bu göstergenin özelliği, merkez çizgisinin değerlerinin yanı sıra kanalın üst ve alt sınırlarının, zımni destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılanPivot Noktalarının hesaplanmasıyla belirlenmesidir.



Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.