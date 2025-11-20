Gerçek Yazar:

İşlem yapmak için sinyaller veren bir trend göstergesi. Göstergenin rengi, göstergenin sıfır çizgisine göre konumu ile belirlenen piyasa hareketinin yönüne bağlıdır. Renk pembeden maviye değiştiğinde bir alış sinyali, renk maviden pembeye değiştiğinde bir satış sinyali vardır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 11.02.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Giriş parametreleri:



SPerioD - periyot (100-200) daha küçük değerlerde (<100) gösterge çizgisi birçok yanlış sinyal verecektir. Saatlik grafikler için en uygun değer 160-180'dir. Daha küçük grafikler için 100-160;

SFactoR - (1'den 10'a kadar) - piyasa çizgisinin trend çizgisinin keskin (bazen yanlış) dönüşlerine duyarlılığı, optimum değer (5-7);



ShiFt - sıfır çizgisine göre ofset.






