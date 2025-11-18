Gerçek Yazar:

DVYU.

Basit trend göstergesi. Trend yönü, histogramın sıfır seviyesine göre konumu ile belirlenir. Sıfır çizgisi kırıldığında giriş sinyalleri görünür. Histogramın kırmızı renginin maviye dönüşmesi uzun bir pozisyona girmek için bir sinyal verir, mavinin kırmızıya dönüşmesi - kısa bir pozisyon.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.