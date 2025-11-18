Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
SinTrend - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 13
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
DVYU.
Basit trend göstergesi. Trend yönü, histogramın sıfır seviyesine göre konumu ile belirlenir. Sıfır çizgisi kırıldığında giriş sinyalleri görünür. Histogramın kırmızı renginin maviye dönüşmesi uzun bir pozisyona girmek için bir sinyal verir, mavinin kırmızıya dönüşmesi - kısa bir pozisyon.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/778
Laguerre algoritması kullanılarak ortalaması alınan Bears Power ve Bulls Power teknik göstergelerinin değerlerinin toplamı.MBKAsctrend3
İşlemlerin yapılması gereken anları renkli oklarla gösteren tipik bir semafor sinyal göstergesi.
Karşı saldırı mum çubuğu formasyonuDominant Candle
Baskın Mum, fitillerin birbiriyle kesiştiği, ancak mumların gövdesinin ya yukarı boşluklu, ya aşağı boşluklu ya da eşit olduğu iki mum çubuğu setidir