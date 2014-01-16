代码库部分
FP 通道 - MetaTrader 5脚本

Nick A. Zhilin
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2543
等级:
(22)
已发布:
已更新:
fp.mq5 (6.71 KB) 预览
下载ZIP
MQL5自由职业者

实际作者:

Nick A. Zhilin

本通道基于某个周期的价格极端值。中间线, 通道上和下边界值以计算的 轴点 判断，用作假定的支撑和阻力级别。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 08.02.2008。

FP 通道指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/781

