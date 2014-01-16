实际作者:

Nick A. Zhilin

本通道基于某个周期的价格极端值。中间线, 通道上和下边界值以计算的 轴点 判断，用作假定的支撑和阻力级别。



此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 08.02.2008。