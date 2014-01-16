请观看如何免费下载自动交易
FP 通道 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
2543
实际作者:
Nick A. Zhilin
本通道基于某个周期的价格极端值。中间线, 通道上和下边界值以计算的 轴点 判断，用作假定的支撑和阻力级别。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 08.02.2008。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/781
PivotPoint
本指标绘制轴点, 阻力和支撑。at_Itp(t)Env
曲线重绘通道。
SeNSetiVe
本指标给出的信号可用于执行交易。本指标的颜色，依据指标相对于零轴的位置确定的市场走势方向。DailyRange
本指标计算并预测日线范围的价位。它显示昨日的价格作为当日的阻力和支撑位。