ポケットに対して
インディケータ

FPチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nick A. Zhilin
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1138
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
fp.mq5 (6.71 KB) ビュー
fp.mq5 (6.71 KB) ビュー
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Nick A. Zhilin

このチャネルは一定期間の価格の極値に基づいています。中央線と上下のチャネルの境界値は支持と抵抗のレベルとして想定されている ピボットポイントの算出により決定されます。

この指標は元々MQL4で実装され2008年2月8日にmql4.comでのコードベースで公開されました。

FP channel指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/781

