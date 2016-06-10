無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
Nick A. Zhilin
このチャネルは一定期間の価格の極値に基づいています。中央線と上下のチャネルの境界値は支持と抵抗のレベルとして想定されている ピボットポイントの算出により決定されます。
この指標は元々MQL4で実装され2008年2月8日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
HSTへの履歴保存
このスクリプトは MetaTrader 4クライアント端末で使用するために履歴データをHST形式にエクスポートします。ファイルには MetaTrader 4に履歴データとしてインポートすることができ、オフラインチャートとして開くこともできます。at_Itp(t)Env
曲線的な再描画チャンネル。
SeNSetiVe
取引実行シグナルを提供するトレンド指標。指標の色はそのゼロラインとの相対位置によって決定された市場の移動方向に依存します。DailyRange
この指標は日の価格帯の予想価格を計算します。これは、前日の価格を使用して、現在の日のサポートとレジスタンスのレベルを示します。