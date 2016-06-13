CodeBaseKategorien
Indikatoren

FP channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nick A. Zhilin
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1103
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Nick A. Zhilin

Der Kanal basiert auf Extrempreisen für eine bestimmte Periode. Die Mittellinie, obere und untere Kanalgrenzen werden durch die Berechnung von Pivotpunkten ermittelt, sie werden als Unterstützungs- und Widerstandslevels betrachtet.

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 08.02.2008 veröffentlicht.

FP channel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/781

