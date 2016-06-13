Wirklicher Autor:



Nick A. Zhilin

Der Kanal basiert auf Extrempreisen für eine bestimmte Periode. Die Mittellinie, obere und untere Kanalgrenzen werden durch die Berechnung von Pivotpunkten ermittelt, sie werden als Unterstützungs- und Widerstandslevels betrachtet.



Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 08.02.2008 veröffentlicht.