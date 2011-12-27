Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FP channel - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4904
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 08.02.2008.
Криволинейный перерисовывающийся канал.wlxBWACsig
Индикатор wlxBWACsig показывает сигналы входа по показаниям индикатора Accelerator Oscillator.
Трендовый индикатор, подающий сигналы для совершения сделок. Цвет индикатора зависит от направления движения рынка, которое определяется положением индикатора относительно нулевой линии.DailyRange
Индикатор прогнозирует дневные диапазоны цен и показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня.