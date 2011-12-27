CodeBaseРазделы
FP channel - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4904
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 08.02.2008.

Индикатор FP channel

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Криволинейный перерисовывающийся канал.

wlxBWACsig wlxBWACsig

Индикатор wlxBWACsig показывает сигналы входа по показаниям индикатора Accelerator Oscillator.

SeNSetiVe SeNSetiVe

Трендовый индикатор, подающий сигналы для совершения сделок. Цвет индикатора зависит от направления движения рынка, которое определяется положением индикатора относительно нулевой линии.

DailyRange DailyRange

Индикатор прогнозирует дневные диапазоны цен и показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня, прогнозируемые на основании ценовых уровней предыдущего дня.