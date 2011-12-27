Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.



Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 08.02.2008.