Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

at_Itp(t)Env - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu gösterge, zamanın her anı için eğrisel bir yeniden çizim kanalı oluşturur, bu nedenle bu kanalın davranışını geçmiş üzerinde incelemeye çalışmamalısınız.

Zaman anında, çubuklar mevcut çubuğun yakınında bulunduğunda, kanal bir süre sonra olduğundan tamamen farklı görünüyordu!

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 31.01.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Gösterge at_Itp(t)Env

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/779

wlxBWACsig wlxBWACsig

wlxBWACsig göstergesi, Hızlandırıcı Osilatör göstergesi okumalarına dayalı giriş sinyallerini gösterir.

Dominant Candle Dominant Candle

Baskın Mum, fitillerin birbiriyle kesiştiği, ancak mumların gövdesinin ya yukarı boşluklu, ya aşağı boşluklu ya da eşit olduğu iki mum çubuğu setidir

FP kanalı FP kanalı

Dönem için fiyatların aşırı değerleri üzerine inşa edilmiş bir kanal. Bu göstergenin özelliği, merkez çizgisinin değerlerinin yanı sıra kanalın üst ve alt sınırlarının, sözde destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılan Pivot Noktalarının hesaplanmasıyla belirlenmesidir.

MACD Histogram MC MACD Histogram MC

MACD Histogramı