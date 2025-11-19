Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
at_Itp(t)Env - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 9
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bu gösterge, zamanın her anı için eğrisel bir yeniden çizim kanalı oluşturur, bu nedenle bu kanalın davranışını geçmiş üzerinde incelemeye çalışmamalısınız.
Zaman anında, çubuklar mevcut çubuğun yakınında bulunduğunda, kanal bir süre sonra olduğundan tamamen farklı görünüyordu!
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 31.01.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/779
wlxBWACsig göstergesi, Hızlandırıcı Osilatör göstergesi okumalarına dayalı giriş sinyallerini gösterir.Dominant Candle
Baskın Mum, fitillerin birbiriyle kesiştiği, ancak mumların gövdesinin ya yukarı boşluklu, ya aşağı boşluklu ya da eşit olduğu iki mum çubuğu setidir
Dönem için fiyatların aşırı değerleri üzerine inşa edilmiş bir kanal. Bu göstergenin özelliği, merkez çizgisinin değerlerinin yanı sıra kanalın üst ve alt sınırlarının, sözde destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılan Pivot Noktalarının hesaplanmasıyla belirlenmesidir.MACD Histogram MC
MACD Histogramı