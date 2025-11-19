Bu gösterge, zamanın her anı için eğrisel bir yeniden çizim kanalı oluşturur, bu nedenle bu kanalın davranışını geçmiş üzerinde incelemeye çalışmamalısınız.



Zaman anında, çubuklar mevcut çubuğun yakınında bulunduğunda, kanal bir süre sonra olduğundan tamamen farklı görünüyordu!

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 31.01.2008 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.



