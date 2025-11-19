Kod TabanıBölümler
Nikolay Kositsin
9
(22)
wellx

wlx BWA Csig göstergesi, Hızlandırıcı Osilatör göstergesi okumalarına dayalı alım satım yapmak için sinyaller gösterir (bkz. B. Williams'ın"Hisse Senedi Ticaretinde Yeni Ölçümler" kitabı).

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 02.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

Gösterge wlxBWACsig

