wlxBWACsig - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 9
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek yazar:
wellx
wlx BWA Csig göstergesi, Hızlandırıcı Osilatör göstergesi okumalarına dayalı alım satım yapmak için sinyaller gösterir (bkz. B. Williams'ın"Hisse Senedi Ticaretinde Yeni Ölçümler" kitabı).
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 02.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/777
