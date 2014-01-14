CodeBaseSeções
Indicadores

wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1914
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

wellx

Este indicador fornece sinais de entrada no mercado com base no Accelerator Oscillator (veja o livro de B. Williams "New Trading Dimensions").

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.10.2007.

Indicador wlxBWACsig

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/777

Change To Range Ratio Change To Range Ratio

O indicador Change To Range Ratio é usado para fechar posições de curto prazo e/ou para a filtragem dos pontos de entrada.

SinTrend SinTrend

Indicador de tendência simples.

MTF_MACD_Bars MTF_MACD_Bars

Um indicador de sinal tipo semáforo mostrando o histograma MACD calculado sobre um período de tempo especifico nos parâmetros de entrada.

Tro_Range Tro_Range

Um simples termômetro de volatilidade que mostra tamanhos dos candles numa sub-janela separada.