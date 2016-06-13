Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
wlxBWACsig - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 985
-
Wirklicher Autor:
wellx
Dieser Indikator zeigt Einstiegssignale basierend auf dem Accelerator Oszillator (siehe B. Williams' Buch "New Trading Dimensions").
Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 02.10.2007 veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/777
