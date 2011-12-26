Ставь лайки и следи за новостями
wlxBWACsig - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3443
Реальный автор:
wellx
Индикатор wlx BWA Csig показывает сигналы для совершения сделок по показаниям индикатора Accelerator Oscillator (см. книгу Б. Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле").
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 02.10.2007.
Простой трендовый индикатор.BullsBearsEyes
Сумма значений технических индикаторов Bears Power и Bulls Power, усредненная с помощью алгоритма Laguerre.
Криволинейный перерисовывающийся канал.FP channel
Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.