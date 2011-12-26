Криволинейный перерисовывающийся канал.

Канал, построенный на экстремальных значениях цен за период. Особенность данного индикатора в том, что значения центральной линии, а также верхней и нижней границ канала определяются путем расчета опорных точек (Pivot Points), которые используются как предполагаемые уровни поддержки и сопротивления.