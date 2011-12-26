CodeBaseРазделы
Индикаторы

wlxBWACsig - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3443
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

wellx

Индикатор wlx BWA Csig показывает сигналы для совершения сделок по показаниям индикатора Accelerator Oscillator (см. книгу Б. Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле").

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 02.10.2007.

Индикатор wlxBWACsig

