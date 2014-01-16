代码库部分
指标

wlxBWACsig - MetaTrader 5脚本

wellx | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1521
等级:
(23)
已发布:
已更新:
实际作者:

wellx

本指标给出的入场信号基于 加速振荡器 (参见比尔.威廉姆斯的书籍 "New Trading Dimensions - 新交易维度")。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 02.10.2007。

wlxBWACsig 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/777

