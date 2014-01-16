请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
wlxBWACsig - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1521
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
wellx
本指标给出的入场信号基于 加速振荡器 (参见比尔.威廉姆斯的书籍 "New Trading Dimensions - 新交易维度")。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 02.10.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/777
BullsBearsEyes
用拉盖尔算法计算熊势力量和牛势力量技术指标值之和的平均值。MBKAsctrend3
典型信号机指标使用彩色箭头显示入场点。
SinTrend
简单趋势指标．at_Itp(t)Env
曲线重绘通道。