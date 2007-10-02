Смотри, как бесплатно скачать роботов
wlxBWACsig - индикатор для MetaTrader 4
Автор: B.Williams, coding wellx
Индикатор, показывающий вход по АС.
По книге Б. Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле. Как извлечь прибыль из хаоса: рынки акций, облигаций и фьючерсов"
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7192
