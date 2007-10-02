Одна из самых интересных модификаций линий Болинджера. Показывает стандартные отклонения в барном представлении.

Индикатор BW2 - WiseMan 1. По второй книге Б. Вильмса Торговый хаос II

Индикатор Volume with Custom Moving Average.

Здесь основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов.