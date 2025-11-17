Gerçek Yazar:

Kirk Sloan

Bir trendin gücünü ve yönünü belirleyen en basit sinyal göstergesidir. Salata ve kırmızı renkler güçlü trendler için, koyu yeşil ve koyu kahverengi ise zayıf trendler için kullanılır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.12.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.