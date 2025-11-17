Fan sayfamıza katılın
FlatTrend2 - MetaTrader 5 için gösterge
- Yayınlayan:
- Nikolay Kositsin
- Görüntülemeler:
- 15
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Gerçek Yazar:
Kirk Sloan
Bir trendin gücünü ve yönünü belirleyen en basit sinyal göstergesidir. Salata ve kırmızı renkler güçlü trendler için, koyu yeşil ve koyu kahverengi ise zayıf trendler için kullanılır.
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.12.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/757
