cebe
Göstergeler

FlatTrend2 - MetaTrader 5 için gösterge

Kirk Sloan | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
15
Derecelendirme:
(15)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

Kirk Sloan

Bir trendin gücünü ve yönünü belirleyen en basit sinyal göstergesidir. Salata ve kırmızı renkler güçlü trendler için, koyu yeşil ve koyu kahverengi ise zayıf trendler için kullanılır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.12.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

FlatTrend2 göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/757

