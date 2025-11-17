Kod TabanıBölümler
Bezier - MetaTrader 5 için gösterge

Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
13
Derecelendirme:
(21)
Yayınlandı:
Gerçek yazar: Lizhniyk E

Bu gösterge, hareketli ortalamalara başka bir alternatiftir, ancak daha düşük gecikme ve ayarlanabilir hassasiyet katsayısı ile.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.


//+-----------------------------------+
//|| Gösterge giriş parametreleri |
//+-----------------------------------+
input int period=8;                     // Ortalama alma süresi
input double T=0.5;                     // Hassasiyet faktörü (0 ila 1) 
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Fiyat sabiti
input int Shift=0;                      // Göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması
input int PriceShift=0;                 // Noktalarda dikey kaydırma göstergesi


Bezier göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/774

