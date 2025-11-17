Gerçek yazar: Lizhniyk E

Bu gösterge, hareketli ortalamalara başka bir alternatiftir, ancak daha düşük gecikme ve ayarlanabilir hassasiyet katsayısı ile.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 01.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.





input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED_ ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;







