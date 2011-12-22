Смотри, как бесплатно скачать роботов
Bezier - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4039
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор: Lizhniyk E
Этот индикатор - ещё одна альтернатива скользящим средним, но с меньшим запаздыванием и регулируемым коэффициентом чувствительности.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.10.2007.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input int period=8; // Период усреднения input double T=0.5; // Коэффициент чувствительности (от 0 до 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
