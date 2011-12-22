Реальный автор: Lizhniyk E

Этот индикатор - ещё одна альтернатива скользящим средним, но с меньшим запаздыванием и регулируемым коэффициентом чувствительности.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.10.2007.





input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED_ ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;







