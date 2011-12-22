CodeBaseРазделы
Lizhniyk E
Nikolay Kositsin
4039
(21)
Реальный автор: Lizhniyk E

Этот индикатор - ещё одна альтернатива скользящим средним, но с меньшим запаздыванием и регулируемым коэффициентом чувствительности.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 01.10.2007.


//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input int period=8;                     // Период усреднения
input double T=0.5;                     // Коэффициент чувствительности (от 0 до 1)               
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Ценовая константа
input int Shift=0;                      // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0;                 // Сдвиг индикатора по вертикали в пунктах


Индикатор Bezier

