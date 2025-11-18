Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

MBKAsctrend3 - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlayan:
Nikolay Kositsin
Görüntülemeler:
13
Derecelendirme:
(17)
Yayınlandı:
Gerçek Yazar:

Matt Kennel

İşlemlerin yapılması gereken anları renkli oklarla gösteren tipik bir semafor sinyal göstergesi.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 24.10.2007 tarihinde mql4.com adresindeki CodeBase 'de yayınlanmıştır.

MBKAsctrend3 göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/775

