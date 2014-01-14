CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Bezier - indicador para MetaTrader 5

Lizhniyk E | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1920
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Lizhniyk E

Este indicador é uma alternativa as médias móveis com um menor atraso e a possibilidade de gerir a taxa de sensibilidade.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.02.2008.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|Parâmetros de entrada do indicador |
//+-----------------------------------+
input int period=8;                      // Período suavizado
input double T=0.5;                      // Taxa de sensibilidade (de 0 a 1)               
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // Preço aplicado
input int Shift=0;                       // Deslocamento horizontal do indicador em barras
input int PriceShift=0;                  // Deslocamento vertical do indicador em pontos

Bezier

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/774

Tro_Range Tro_Range

Um simples termômetro de volatilidade que mostra tamanhos dos candles numa sub-janela separada.

MTF_MACD_Bars MTF_MACD_Bars

Um indicador de sinal tipo semáforo mostrando o histograma MACD calculado sobre um período de tempo especifico nos parâmetros de entrada.

Stochastic Fan Stochastic Fan

Um leque de indicadores Estocásticos, em que o período é definido por um dos quatro tipos de progressões.

FlatTrend2 FlatTrend2

Indicador de sinal muito simples para especificar a força e a direção da tendência.