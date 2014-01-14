Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bezier - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1920
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Lizhniyk E
Este indicador é uma alternativa as médias móveis com um menor atraso e a possibilidade de gerir a taxa de sensibilidade.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 28.02.2008.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|Parâmetros de entrada do indicador | //+-----------------------------------+ input int period=8; // Período suavizado input double T=0.5; // Taxa de sensibilidade (de 0 a 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // Preço aplicado input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras input int PriceShift=0; // Deslocamento vertical do indicador em pontos
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/774
Um simples termômetro de volatilidade que mostra tamanhos dos candles numa sub-janela separada.MTF_MACD_Bars
Um indicador de sinal tipo semáforo mostrando o histograma MACD calculado sobre um período de tempo especifico nos parâmetros de entrada.
Um leque de indicadores Estocásticos, em que o período é definido por um dos quatro tipos de progressões.FlatTrend2
Indicador de sinal muito simples para especificar a força e a direção da tendência.