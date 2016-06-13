und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bezier - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1025
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Lizhniyk E
Dieser Indikator ist eine Alternative zum gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung und der Möglichkeit das Sensitivitätsverhältnis einzustellen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.02.2008.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input int period = 8; // Glättungsperiode input double T=0.5; // Sensitivitätsverhältnis (von 0 bis 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // Angewendeter Preis input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input int PriceShift=0; // vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/774
Der Indikator spezifiziert die Marktvolatilität als Standardabweichung.Fx10
Ein Signalindikator mit Werten, die auf fünf technischen Indikatoren beruhen: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD.
Typischer Symbolindikator der Markteinstiegspunkte mit farbigen Pfeilen anzeigt.BullsBearsEyes
Mit dem Laguerre-Algoritmus gemittelte Summe der technischen Indikatoren Bears Power und Bulls Power.