Wirklicher Autor:

Lizhniyk E

Dieser Indikator ist eine Alternative zum gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung und der Möglichkeit das Sensitivitätsverhältnis einzustellen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.02.2008.

Indikator Eingabeparameter:

input int period = 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;



