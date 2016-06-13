CodeBaseKategorien
Bezier - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1025
(21)
Wirklicher Autor:

Lizhniyk E

Dieser Indikator ist eine Alternative zum gleitenden Durchschnitt mit weniger Verzögerung und der Möglichkeit das Sensitivitätsverhältnis einzustellen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.02.2008.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR INPUT PARAMETERS        |
//+-----------------------------------+
input int period = 8;                            // Glättungsperiode
input double T=0.5;                      // Sensitivitätsverhältnis (von 0 bis 1)               
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // Angewendeter Preis
input int Shift=0;                                   // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input int PriceShift=0; // vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten

Bezier

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/774

