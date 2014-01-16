请观看如何免费下载自动交易
Bezier - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1841
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
实际作者:
Lizhniyk E
这个指标是一款 均线 替代品，有较少的延迟，且可以管理灵敏比率。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 28.02.2008。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input int period=8; // 平滑周期 input double T=0.5; // 敏感比率 (从 0 到 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // 适用价格 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数 input int PriceShift=0; // 指标垂直位移点数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/774
