实际作者:

Lizhniyk E

这个指标是一款 均线 替代品，有较少的延迟，且可以管理灵敏比率。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 28.02.2008。

指标输入参数:

input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;



