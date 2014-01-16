代码库部分
Bezier - MetaTrader 5脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1841
等级:
(21)
已发布:
已更新:
实际作者:

Lizhniyk E

这个指标是一款 均线 替代品，有较少的延迟，且可以管理灵敏比率。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 28.02.2008。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//| 指标输入参数                        |
//+-----------------------------------+
input int period=8;                      // 平滑周期
input double T=0.5;                      // 敏感比率 (从 0 到 1)               
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED; // 适用价格
input int Shift=0;                      // 指标水平位移柱线数
input int PriceShift=0;                 // 指标垂直位移点数

Bezier

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/774

Fx10 Fx10

此信号机指标的数据基于五个技术指标: LWMA, SMA, RSI, Stochastic, MACD。

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

入场信号指标使用分形。

MBKAsctrend3 MBKAsctrend3

典型信号机指标使用彩色箭头显示入场点。

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

用拉盖尔算法计算熊势力量和牛势力量技术指标值之和的平均值。